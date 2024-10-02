Okul Sporları sezon açılış töreninde gelenek bozulmadı ve yeni dönem öncesi geçen yıl Türkiye Şampiyonalarında dereceye giren öğencilerin ve takımların beden eğitimi ve öğretmenlerine başarı plaketi verildi.

Ödül alan Beden Eğitimi Öğretmeni ve antrenörler arasında en fazla isim güreş branşında oldu. Okul Sporları İl Temsilciliği tarafından yapılan değerlendirme sonucunda elde ettikleri dereceler ile ödül almaya hak kazanan antrenör ve beden eğitimi öğretmenleri şöyle: Güreş Halil Tunç, Serdar Çatal, Çelebi Bayır, Sami Öncel, Yusuf Atmaca. İlyas Güneş, Abbas Eker, Fatih Topuz, Yasin Bolat ve Uğur Çadır.

Halter’de Hasan Has, Judo’da Hakan Taştan, Karate Sevgi Türe, Kick Boks Hasan Çalışkan, Fahrettin Öztemiz, Aydın Fırat, Sinan Duman, Muay Thai: Şahin Güler, Wushu: Bekir Bolat, Merve Dilekçi, Şengül Sezek. Paletli Yüzme: Taner Karabacak. Merve Ünal Veran, Mustafa Veran. Özel Sporcular Atletizm: Mehmet Ali Kurt, Esra Kum. Bilek Güreşi: Rıza Yavuz, Murat Türkoğlu, Ayhan Karaman. Badminton: Barış Boyar, Eren Murat Güngör. Masa Tenisi: Muammer Kaya, Derya Bilgili, Yusuf Biçer. Özel Sporcular Ayşenur Maral Yıldız, Floor Corling Şeyda Zengin, Voleybol: Ümi Demir, Hasan Serhat Erdoğan, Satranç: Abbas Kolcu, Mazlum Karakurt.