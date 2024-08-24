Özel Fen Bilimleri Anadolu Lisesi’nde dereceye giren öğrencilere kutlama yapıldı.

2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının ardından öğrenciler ve veliler büyük bir heyecan yaşadı.

Özel Fen Bilimleri Anadolu Lisesi bu heyecana ortak olarak dereceye giren öğrenci ve ailelerine kutlama programı düzenledi.

Okul binasında gerçekleştirilen programda Kurum Müdürü Feti Çam öğrencilerin zorlu bir süreçten geçtiğine değinerek öğrencilere başarılar diledi.

Programda, dereceye girerek Ankara Hukuk Fakültesini kazanan Elanur Kır’a, 19 Mayıs Tıp Fakültesi’ni kazanan Sudenaz Arduç’a, Gazi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri’ni kazanan Ebru Nakkaş’a, Kırıkkale Diş Hekimliği kazanan Süleyman Özay’a ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi Matematik Öğretmenliğini kazanan Kemal Efe Göktepe’ye öğretmenleri tarafından plaket ve hediye takdim edildi.

Dereceye giren öğrenciler pasta keserek kutlama yaptı. Ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla program sona erdi.