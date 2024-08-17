Çorum'un Sungurlu ilçesinde yolda yürüyen çocuklar başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Taşköprü yakınlarında yaşandı.

Sokakta yürüyen küçük çocuklar sahipsiz 5 köpeğin saldırısına uğradı.

O sırada bölgeden geçen belediye ekiplerinin müdahalesi ile sokak köpekleri uzaklaştırılırken, köpeklerden kaçarken yere düşen bir çocuk el ve bacağından yaralandı.

Şehir merkezindeki cadde ve sokaklarda sürüler halinde gezen köpeklerden şikayet eden vatandaşlar, “Sokak köpeklerinden dolayı mahalle ve sokaklarda korkudan yürüyemez olduk. Buradaki köpekler, geçtiğimiz günlerde bir çocuğa saldırdı. Bu duruma karşı biran önce tedbir alınmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.