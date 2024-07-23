Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı” nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Basının, demokrasinin en önemli yapı taşlarından biri olarak, toplumu bilgilendirme, aydınlatma ve yönlendirme görevini büyük bir özveriyle yerine getirdiğini belirten Erol Afacan, “Bu bağlamda, 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Çorum Eczacı Odası olarak, özellikle yerel basınımızın bu konudaki emek ve gayretlerini büyük bir takdirle karşılıyoruz. Yerel basın, halkımızın doğru ve hızlı bilgiye ulaşmasını sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda bölgesel sorunların ve gelişmelerin ulusal düzeyde duyurulmasına da büyük katkı sağlamaktadır. Basınımız, toplumun sesi olmanın ötesinde, toplumsal bilincin gelişmesine ve demokrasinin güçlenmesine de öncülük etmektedir” dedi.

Pandemi sürecinde de yerel basının, halkın doğru bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi noktasında önemli bir sorumluluk üstlendiğini ve gece gündüz demeden çalışarak kamuoyunu aydınlattığını dile getiren Afacan, “Bu süreçte gösterdikleri özveri ve çalışkanlık için tüm basın mensuplarımıza minnettarız.

Basın, her koşulda tarafsız, objektif ve etik değerlerle hareket ederek, toplumun gerçekleri öğrenme hakkını savunmaya devam etmelidir. Bu zorlu görevde, bizler de Çorum Eczacı Odası olarak her zaman basınımızın yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu vesileyle, tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Basın Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.