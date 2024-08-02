İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saddam Hüseyin'in yan yana fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşıp tehdit etmesine AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya, Yusuf Ahlatçı ve İl Başkanı Murat Günay ortak bir açıklama ile tepki gösterdiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İsrail'in Filistin’de uyguladığı katliama tepki göstererek "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok" şeklindeki ifadelerinin ardından İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’ın X sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in fotoğraflarını yan yana kullanarak yaptığı açıklamaya tepki gösteren

AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya, Yusuf Ahlatçı ve İl Başkanı Murat Günay, Katz’ın haddini aştığını belirterek, “Filistin’de yaptıkları katliamın hesabını vermeyecekler diye düşünüyorlar. Ama sonları Hitler gibi olacak. Suçlarını sağa sola saldırarak kapatmaya çalışıyorlar. Türkiye, her zaman Filistin’in yanında olmuştur ve bundan sonra da olmaya devam edecektir. Kendini bilmez hadsiz bir bakan bozuntusu ağzından çıkanı kulağı duymadan boyundan büyük sözler sarf ediyor. Önce Türkiye’nin tarihini öğren. Ağabeyine güvenip konuşanlar, başka ülkelerin gazına gelip bize saldıranlar Çanakkale’de yatıyor. Herkes haddini bilecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, ‘Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır.’ Bizim düsturumuz budur. Filistin yalnız değildir. Ve yapılan zalimliklerin hesabı mutlaka sorulacaktır” ifadelerini kullandılar.