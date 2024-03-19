Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Halil İbrahim Aşgın Amatör Spor camiası ile bir araya geldi. Velipaşa Hanı içerisinde açılan Çorum Belediyesi Sosyal Tesislerinde yapılan toplantıda Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile birlikte Belediye Başkan Yardımcıları Zübeyir Tuncel, Ünsal Yeter, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Çorum Şube Başkanı Yasin Aksoy ile amatör spor kulüpleri başkan, yönetici ve antrenörleri ile spor adamları katıldılar.

Toplantıda ilk olarak amatör spor camiasının isimleri isteklerini ve dileklerini dile getirdiler. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı amatör sporun tesisleşmesi konusunda büyük gelişmeler yaşandığını ancak eksiklerin giderilmesi içinde Belediyenin desteğinin çok önemli olduğunu söyledi. Bu anlamda en büyük isteklerinin Çorum Amatör Spor Evi olduğunu belirten Arıcı ‘Türkiye’de ilk amatör evini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’da yaptı. Şimdi aynı desteği ilimizde bekliyoruz’ dedi.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Çorum Şubesi Başkanı Yasin Aksoy ise daha önce dile getirdiği projeyi bu toplantıda bir kez daha dile getirdi. Aksoy, İtfaiye sahasının yanınki Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün bulunduğu alanın kaldırılarak bu alanın Spor Kompleksi olarak hayata geçirilmesinin Çorum amatör sporu için son derece önemli olduğunu belirterek Başkan Aşgın’dan destek istedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın amatör kulüp temsilcilerinin isteklerini dinledikten sonra bir değerlendirmede bulundu. Aşgın göreve geldikleri günden buyana amatör spor tesisi konusunda Çorum’un Cumhuriyet tarihinde en büyük atılımının yapıldığını söyledi.

Aşgın Amatör Spor Evi yapımı konusunda milletvekilleri ilede görüştüklerini ve olumlu baktıklarını söyledi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün bulunduğu alanın spor kempleksi önemisi içinde inceleteceğini belirtti. Başkan Aşgın amatörlere iki sentetik saha sözlerinin olduğunu birinin mevcut sahanın altındaki bölüme yapımı için çalışmaların devam ettiğini ve önümüzdeki aylarda yapımına başlanacağını açıkladı.

Amatör spor için görev sürelerinde maddi ve manevi büyük destek verdiklerini belirten Aşgın ‘Gençlerimizi ve çocuklarımızı spor alanlarına çekmek için amatör spora büyük önem veriyoruz. Tesis ve malzele konusunda yeni dönemde de desteklerimiz sürecek. Amatörün bir gönüş işi olduğunu çok iyi biliyoruz ve sizleri çok önemsiyoruz. O yüzden sizlerle sık sık bir araya gelerek sorunlarınızı dinlemek istiyorum. Burda bizimle olan tüm amatör spora gönül vermiş dostlara bir kez daha teşekkür ediyorum’ dedi.

Sohbet havasında geçen toplantıda amatör kulüplerin temsilcileri Başkan Aşgın’a çalışmaları hakkında bilgiler verdiler.