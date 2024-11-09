Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile belediye meclis üyeleri arasından belirlenen bir heyet, Çorum’un kardeş şehri Kıbrıs – Beyarmudu şehrinde düzenlenecek programa katılacak.

Çorum Belediyesi’nin, KKTC’nin Gazimağusa İlçesi'nde yer alan Beyarmudu Belediyesi ile kardeş şehir olması teklifi daha önce Belediye Meclisi’nde görüşülerek kabul edilmişti. İki belediye arasındaki kardeşlik protokolü Beyarmudu Belediyesi’nde düzenlenen törenle imzalanmıştı.

Belediye Meclisi toplantısında Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve belediye meclis üyelerinin Çorum'un kardeş şehri Beyarmudu'na ziyaret düzenlemesi maddesi kabul edildi.

Geçtiğimiz aylarda Beyarmudu Belediyesi’ne hibe edilen çöp toplama kamyonunun yanı sıra çocuk oyun grupları, fitness aletleri ve zemin kauçuk kaplama malzemeleri gönderilmişti.

Beyarmudu Belediyesi'nden gelen davet üzerine 27 Kasım - 30 Kasım tarihleri arasında Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcısı İsmail Tuncer, Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Gökgöz, Erdoğan Cengiz, Emre Taşdemir, Ali Beyaz, Nazik Bulut, Erkan Özbal, Strateji Geliştirme Müdürü Talat Tekin, Temizlik İşleri Müdürü Engin Türkol, Park ve Bahçeler Müdürü İsmail Özer, Kıbrıs Gazisi Muharrem Ceyhan, Beyarmudu Çocuk Parkı ve Dinlenme Alanı açılış programına katılmak için Beyarmudu'na gidecek.

Toplantıya başkanlık eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bu geziyi çok önemsediklerini belirterek, “Kıbrıs bizim için çok özel bir bölge, Kıbrıs Harekatı’nın 50. Yılını kutluyoruz 1974’ten bu yana 50 yıl geçti ve bu süre içerisinde devletimizin Kıbrıs daha güçlü olsun diye her zaman Kıbrıs halkının yanında bir tavrı olmuştur. Bu anlamda geçtiğimiz yıl Beyarmudu Belediyesi’yle kardeş şehir olduk. Çorum Belediyemizin destekleriyle orada iki park yapıldı. İnşallah 29 Kasım’da da bu parklarımızın açılışını yapmayı planlıyoruz” dedi.