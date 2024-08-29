Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Aşgın, mesajında Türkiye'nin tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olan Büyük Taarruz'un yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Başkan Aşgın, mesajında şu ifadelere yer verdi: “30 Ağustos, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en parlak zaferlerinden birinin kazanıldığı gündür. Bu zafer, milletimizin azim ve kararlılığıyla, vatan topraklarını koruma konusundaki sarsılmaz iradesini tüm dünyaya göstermiştir. Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlanması, milletimizin özgürlüğüne olan bağlılığının bir sembolüdür.”

Aşgın, “Bu anlamlı günde, milletimizin birliğini ve beraberliğini pekiştirmek, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için el birliğiyle çalışıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümünde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor; gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Aziz milletimizin Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.” şeklinde konuştu.

Başkan Aşgın, 30 Ağustos Cuma günü yeni yapılan Bedesten Meydanı’nda saat 20.00’de başlayacak olan Oğuzhan Cevizci ve Resul Dindar konserlerine tüm Çorum halkını davet etti.