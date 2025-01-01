Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ahlatcı Çorum FK’yı ziyaret etti.

Aşgın beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı ile birlikte Çorum FK tesislerinde Başkan Oğuzhan Yalçın tarafından karşılandı. Ziyarette Başkan Vekili Feyyaz Gökel de katıldı.

Ziyaret ile ilgili olarak kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ‘Çorum Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı Ahlatcı Çorum Futbol Kulübü’nde misafir ettik. Başkanımızla kulübümüzün geleceği ve projelerimiz hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Ziyareti için kendisine teşekkür ederiz’ denildi.

Ziyaret ile ilgili olarak taraflardan bilgi verilmezken kulübün çalışmaları ve ihtiyaçları ile yeni projeleri hakkında görüş alış verişinde bulunulduğu öğrenildi.

Ziyaret sırasında tesisin eksikleri konusunda da Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a bilgi verildiği özellikle tesis saha zemininin yenilenmesi konusunda özel bir talepte bulunulduğu belirtildi.