Çorum FK’da Başkan Oğuzhan Yalçın politikayı yine değiştirmiyor. Genç Başkan yine önce bütçe sonra transfer diyerek önceliği kaynak oluşturmaya verdi.

Sezonun sona ermesinin ardından Teknik Direktör Serkan Özbalta ile yola devam kararı alan Başkan Oğuzhan Yalçın sözleşmesi devam eden isimlerden Geraldo’nun opsiyon hakkını kullanarak sözleşmesini bir sezon daha uzattı.

Bu iki kararın ardından ise kadroda bulunan futbolcuların büyük bölümünün sözleşmesi devam ettiği için rahat olan kırmızı siyahlı kulüpte Başkan Yalçın eksik mevkilere yapılacak transferler ve yeni sezon peşinatları için öncelikle bütçe oluşturmak için çalışmaya başladı.

Yalçın’ın göğüs reklamı, isim hakkı ve diğer sponsor firmalar ile görüşmelere başladığı ve yeni sezon için istenilen rakamlar üzerinde pazarlıkların devam ettiği öğrenildi. Bu görüşmeler sonucunda sezon bütçesinin büyük oranda belli olmasının ardından ise Başkan Yalçın’ın vereceği rakama göre Teknik Heyet iç transferde kalacak ve gidecek oyuncular konusunda karar verecek,

Teknik Direktör Serkan Özbalta’nın Başkan Yalçın’ın transfer bütçesine göre bu isimlerde değişiklik yapabileceği öğrenildi. Bu hafta içinde Yalçın ve Özbalta’nın bir araya gelerek bu konuyu masaya yatıracağını ve yeni sezon yol haritasının bu toplantıda karara bağlanması bekleniyor.