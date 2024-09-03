İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikçi ziyaret ettiği güreş takımına yeni Güreş Salonu yapılana kadar daha iyi şartlarda çalışabilecekleri ortam hazırlayacaklarını söyledi.

Belediye Başkanı İsmail Çizikçi güreş antrenörü Adem Uysal yönetiminde çalışması yapan takımın antrenmanını ziyaret etti. Çizikçi antrenör Adem Uysal’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve tesisde yaşadıkları sıkıntılar hakkında bilgi verdi.

Çizikçi, güreşde gerek Türkiye Şampiyonası gerekse milli takım düzeyinde çok büyük başarılar kazanan Belediye takımı güreşçilerinin çalıştığı tesisin hiç uygun olmadığını gördüğünü söyledi.

Çizikçi bu şartları iyi hale getirdikleri takdirde bu güreşçilerin çok daha büyük başarılara imza atacağına inandığını belirterek ‘Yeni bir güreş eğitim salonu yapılana kadar güreş takımımızın antrenman yapacağı iyi bir ortam için araştırmaya başladık. Bunu tamamladıktan sonra ise onlara çok daha iyi şartlarda çalışabilecekleri güreş eğitim merkezi salonu için gerekli girişimlerimize şimdiden başladık’ dedi.

Belediye İskilipspor Güreş Antrenörü Adem Uysal Belediye Başkanı İsmail Çizikçi’ye ziyareti ve salonla ilgili verdiği destekten dolayı teşekkür etti.