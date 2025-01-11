Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın önceki gün oynanan Konyaspor maçının ilk yarının sonunda Teknik Direktör Serkan Özbalta’ya küfürlü tepki gösteren taraftar ile tartıştı.

Kırmızı Siyahlı takımda Ahmethan Köse ilk yarının bitimine 4 dakika kala sakatlandı ve oyundan çıkmak istedi. Teknik Direktör Serkan Özbalta ise devre arasına kadar idare etmesini oyunu bir kez durdurma hakkını bu kısa sürede kullanmak istemediğini söyledi.

Ahmethan Köse bu süreyi tamamladı ve ilk yarının bitiş düdüğü ile protokol tribünü sağ tarafından birinin bu olaydan dolayı Teknik Direktör Serkan Özbalta’ya küfür etmesi üzerine Başkan Oğuzhan Yalçın buna büyük tepki gösterdi. Başkan Yalçın’ın bu tepkisinin ardından Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Ak Parti İl Başkanı Murat Günay onu sakinleştirmek için müdahele ettiler.

Başkan Yalçın’ın bu tepkisinin ardından taraftarın yanına giderek ‘Bir maçta oyuncu değişikliği için oyunu üç kez durdurma hakkı olduğunu Serkan hocanında kupa maçında çok fazla değişiklik yaparak oyuncuları dinlendirmek istediğini bu nedenle değişiklik hakkını kullanmadığını anlatınca taraftar ile bu tartışma tatlıya bağlandı.