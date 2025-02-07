Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, mahalle ve köy muhtarları ile birlikte Vali Ali Çalgan’ı ziyaret etti.

Başkan İsbir, ziyarette Ortaköy ile bağlı köylerin sorunları ve bu zamana kadar yapılan yatırımlar hakkında Vali Çalgan’a bilgi verdi.

Başkan İsbir, ayrıca Ortaköy’ün tarih ve turizm ilçesi olduğunu belirterek, yerli ve yabancı turist sayınsın gün geçtikçe arttığını söyledi.

Vali Ali Çalgan ise ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek Başkan İsbir ve muhtarlara başarılar diledi.

