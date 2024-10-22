Ahlatcı Çorum FK’da alınan başarısız sonuçların ardından Başkan Oğuzhan Yalçın sahaya indi.

Başkan Yalçın’ın Boluspor maçının ardından soyunma odasında telefonla canlı bağlantı ile futbolculara sert uyarılarda bulunurken dünde takımın antrenmanını saha kerarından izledi.

Kırmızı Siyahlı takımın Boluspor deplasman maçına rahatsızlığı nedeni ile gidemeyen Başkan Oğuzhan Yalçın’ın maçın bitiminin ardından telefonla soyunma odasında tüm takıma bir konuşma yaptığı ve sert uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

Başkan Yalçın’ın bu konuşmasında futbolcuların kendilerini toparlamalarını aksi takdirde ara transfer döneminde gereğinin yapacağını söyledi.

Başkan Yalçın’ın bu konuşmamın ardından da hafta başından itibaren takımın çalışmalarını yakın takibe aldığı öğrenildi.

Yalçın’ın çalışmanın başından sonuna kadar Sportif Direktör Muhammet Fettahoğlu ile birlikte son durum hakkında bilgiler aldığı ve çalışmayı yakından takip ettiği ve hafta sonuna kadarda bunu devam ettirmesinin beklendiği öğrenildi.