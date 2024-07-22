Ahlatcı Çorum FK’nın yeni sezonun ilk hazırlık maçını Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleride izlediler. Kırmızı Siyahlı takımın Bolu Termal Otel sahasında oynanan hazırlık maçını Başkan Oğuzhan Yalçın, Başkan Yardımcısı Yılmaz Özkul, Başkan vekili Feyyaz Gökel, Yönetim Kurulu üyesi İsmail Kabakçı ve Başkan Yalçın’ın yakın arkadaşı Haydar Uyanıker ile birlikte izlediler.

Başkan Oğuzhan Yalçın maçın ardından kamp yapılan otelde ilk olarak kaptan Ferhat Yazgan ile ardından Teknik Direktör Serkan Özbalta ile son olarakta yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Bu görüşmelerde takımın son durumu ve transferler konusunda görüş alış verişinde bulunan Başkan Yalçın’ın transferi düşünülen isimlerle ilgili olarak bu hafta içinde önemli mesafe alması bekleniyor.