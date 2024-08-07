Ahlatcı Çorum FK’da Başkan Oğuzhan Yalçın’ın yeni sezon öncesi dört yeni düşüncesi sosyal medyada yayınlandı.

Kanatlara transfer için yerli arayışlar devam ederken Fransız stoper Loick Landre’nin sözleşmesi uzatılacak.

Sosyal medyada Sakaryaspor’dan Del Valle ile Çorum FK’nın anlaştığı ve kulübü ile bonservis konusunda pazarlığın sürdüğü yazıldı. Bu paylaşımın hemen ardından başkan Oğuzhan Yalçın’ın böyle bir görüşme yapmadığı aktarıldı.

Başkan Yalçın, iki sezondur Çorum FK forması giyen Zargo Toure’den gerek saha içi gerekse saha dışından çok memnun olduğu ve bu futbolcunun aktif futbol hayatını noktaladıktan sonrada kulüp içerisinde onla birlikte çalışmaya devam edeceği belirtildi.

Teknik direktör Serkan Özbalta’nın ısrarla istediği iki kanat oyuncusu içinde başkan Yalçın’ın yerli futbolcu arayışı içinde olduğu ve bu haftasonu veya önümüzdeki hafta içinde bu konuda bir gelişmenin olabileceği öğrenildi.

Yalçın’ın geçen sezon devre arasında transfer ettiği savunma oyuncusu Loick Landre’nin performansından memnun olduğu ve başarılı futbolcunun bu sezon sonu bitecek olan sözleşmesini uzatmak için görüşmelerin sürdüğü belirtildi.