Ankara’da 3 kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan, polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu silahla vurularak etkisiz hale getirildi.

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesi korku dolu anlara sahne oldu. Edinilen bilgiye göre saat 19.20 sıralarında meydana gelen olayda bıçaklı saldırgan U.Y. Soğuksu Caddesi üzerinde bıçakla 3 kişiyi hafif şekilde yaraladı.

Polisle gerilim dolu anlar

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine varan polis ekipleri, U.Y.’yi sakinleştirmeye çalışırken, saldırgan polisin tüm uyarılarına rağmen saldırgan tavırlarını sürdürdü ve bu kez polis memurlarına yöneldi. Polis memurları, saldırganı durdurmak için önce havaya ateş açtı ancak bu da U.Y.’yi durdurmaya yetmedi. Saldırının şiddetlenmesi üzerine, polisler U.Y.’yi sağ kalçasından vurarak etkisiz hale getirdi. Vurulma anları ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaralanan saldırgan, acil müdahale için hızla hastaneye kaldırıldı. Gözetim altında tedavi gören U.Y. gerekli adli işlemlerin tamamlanmasın ardından mahkemeye sevk edilecek.