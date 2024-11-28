Kulüplü Büyük erkekler basketbol yarı final maçında Basketbol Akademi, Gelişim Basetbol’ü son periyottaki oyunu ile 75-64 yenerek finale yükseldi.

Maçın ilk periyodu büyük çekişmeye sahne oldu ve Gelişim Basketbol bu periyotta 16-15 önde tamamladı.

İkinci periyotta da devam eden büyük çekişme sonunda ilk yarıyı Çorum Basketbol Akademi 36-34 önde tamamladı.

Maçın üçüncü periyotunda büyük çekişme devam etti. Üçüncü periyotu 57-52 önde tamamlayan Basketbol Akademi son periyotta rakibinin direncini kırdı ve bu periyotu 18-10 maçı da 75-64 önde tamamlayarak finale yükselmeyi başardı.