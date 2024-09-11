Çorum Belediyesi Bayat Gediği bölgesine semt sahası yapıyor.

Eskiyen ve zemini yıpranan 3 semt sahasında da bakım çalışması başlatıldı.

Akkent Mahallesi, Mehmetçik Parkı ve Kale Mahallesi Şehitler Parkı içerisinde yer alan futbol sahaları gençlerin daha iyi şartlarda spor yapabilmeleri için bakıma alınarak zemin yenileme işlemleri başlatıldı. Kullanım ömrünü tamamlayan zeminler tamamen değiştirilirken saha içerisinde tesviye ve drenaj çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

Akkent Mahallesi’nde bulunan semt sahasında çalışmalar bitme noktasına gelirken, Mehmetçik Parkı içerisinde bulunan futbol sahasında ise zemin yenileme çalışmaları devam ediyor. Şehitler Parkı’nda ise gerekli incelemelerin yapıldığı ve çalışmaların kısa süre içerisinde başlayacağı, ayrıca burada bulunan semt sahasına aydınlatma çalışması da yapılacağı belirtildi.

Bayat Gediği sakinleri ise yeni sahalarına kısa süre içerisinde kavuşacak.