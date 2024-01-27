Çorum C Klasman hakemi Celal Bayraklı Ankara’da Bölgesel Hakem Ertuğrul Ramazan Boyraz’a ise Sapanca’da dördüncü hakemlik görevi.

2. Lig Beyaz grupta bugün saat 14’de Etimezgut Belediyesi Atatürk Stad’ında Ankaraspor ile Bursaspor takımları arasındaki maçı Ordu’dan Adem Cinek yönetecek.

Yardımcılıklarını ise Gümüşhane’den Bülent Korkmaz ve Trabzon’dan Yiğit Çam yapacak.

Maçta dördüncü hakem olarak ise Celal Bayraklı görev yapacak. Maçın gözlemcisi ise Mücahit Tatar. Ankaraspor grupta 38 puanla beşinci sırada yer alırken Bursaspor ise 11 puanla son sırada bulunuyor.

Bölgesel Hakem Ertuğrul Ramazan Boyraz ise 3. lig 2. grupta pazar günü saat 14’de Sapanca Atatürk Stad’ında oynanacak Sapanca Gençlikspor ile Kelkit Hürriyetspor takımları arasındaki maçı Ankara bölgesi hakemi Özer Özden yönetecek yardımcılıklarını ise aynı ilden Okan Deliler ve Ayberk Yalçınkaya yapacak.

Maçta dördüncü hakem Ertuğrul Ramazan Boyraz gözlemci ise Alaattin Topçu.