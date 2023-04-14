Çevre Yolu Akşemseddin Kavşağı bayram öncesinde tamamen trafiğe açılacak.

Karayolları ve Çorum Belediyesi'nin yoğun çalışmaları sonucunda kısa sürede tamamlanan farklı seviyeli kavşak 8 ilçenin Çorum ile bağlantısını sağlayacak, İlim Yayma Kavşağı ve Osmancık Kavşağı'nın trafik yükünü de önemli ölçüde alacak.

İskilip, Bayat, Uğurludağ, Oğuzlar, Osmancık, Kargı, Dodurga ve Laçin’i Samsun-Çorum-Ankara Çevre yolundan, Çorum merkez Akşemseddin Caddesi'ne bağlayacak olan farklı seviyeli kavşak projesi tamamlanma aşamasına geldi. Geçtiğimiz hafta Çevre Yolu geçişi trafiğe açılan kavşağın bağlantı yolları da Çorum Belediyesi tarafından tamamlandı. Çiftlik Pınarı Caddesi'nin tamamlanmasını ardından yüklenici firma ekipleri kavşağın şehir girişi kısmında son dokunuşları yapıyor.

‘TRAFİĞİ RAHATLATACAK’

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, şehrin heyecanla beklediği bir projeyi tamamlamak üzere olduklarını söyledi. Farklı seviyeli kavşak projesinin seçim dönemi vaat ettikleri bir çalışma olduğunu hatırlatan Başkan Aşgın, "Bu projemize Ulaştırma Bakanlığımız, Valiliğimiz, Milletvekillerimiz ve teşkilatlarımız da sahip çıktı. İhalesi yaklaşık 11 ay önce yapılmıştı. Karayolları ve belediyemizin hummalı bir çalışmaları ile artık sona geldik. Yeni İskilip yoluyla Akşemseddin Caddesi'ni birleştiren kavşağı bayram öncesi trafiğe açmış olacağız." dedi.

Yapılan çalışmayla birlikte çevreyolu geçişinin ve şehir içi trafiğin rahatlayacağını belirten Başkan Aşgın, "8 ilçeyi merkeze bağlamakla kalmayıp şehir içi trafiğini de rahatlatacak farklı seviyeli kavşak projesi hızla ilerliyor. Çok kısa süre içerisinde tamamlanıp hizmete açılacak bu muazzam eser şimdiden hayırlı olsun. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi. (Haber Merkezi)