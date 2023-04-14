Çorum Belediyesi bayram öncesi çocukların yüzünü güldürüyor.

Çorum'daki ihtiyaç sahibi ailelerin yanı sıra kentte misafir edilen depremzede çocukların bayramlık kıyafetleri de Çorum Belediyesi'nden.

Çorum Belediyesi, deprem bölgesinden Çorum’a gelen çocuklara ve Çorum’da yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık kıyafet hediye ediyor. Bu kapsamda, belediye tarafından 750’si depremzede misafirler olmak üzere toplam 1571 çocuk bayramlık kıyafetlerine kavuştu.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Velipaşa Konağ’'nda gerçekleşen bayramlık kıyafet dağıtımına katıldı. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Aşgın, depremzede ailelerin bol bol hayır duasını aldı.

‘ÇOCUKLARIMIZIN YÜZÜNDE TEBESSÜM OLMAK İSTİYORUZ’

Depremin yürekleri dağladığını belirten Başkan Aşgın, "Rabbim bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın inşallah" dedi. Bu yıl Çorum Belediyesi olarak 750'si depremzede olmak üzere toplam 1571 çocuğa ayakkabı, çorap, tişört, sweet ve pantolondan oluşan bayramlık hediye edeceklerini belirten Başkan Aşgın, "Bayramlar, sevgi ve paylaşımın en güzel örneklerinden biridir. Bu özel günü ihtiyaç sahibi ailelerimizin de sevinçle kutlamalarını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. 750'si depremzede misafirlerimiz olmak üzere 1571 çocuğumuza bayramlık kıyafet hediye ederek, onların yüzünde bir tebessüm oluşmasını hedefledik." dedi.

Depremzede aileler de belediyenin bu duyarlılığı karşısında memnuniyetlerini dile getirerek, "Bizlerin her zaman yanında olan belediye başkanımıza ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)