Patates, kuru soğan ve tatlı patateslerin ambalajlama standartlarında değişiklik yapıldı. Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standartlar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı. EN

FAZLA 30 KİLOGRAM OLABİLECEK

Bu kapsamda toptan ve perakende ticarette patates, kuru soğan ve tatlı patates için file, jüt çuval, torba, kasa veya kutu şeklindeki ambalajlar en fazla 30 kilogram olabilecek.

ÇUVALLAR 50 KİLO OLABİLİYORDU

Bu ürünlerin ambalajları daha önce en fazla 50 kilogram olabiliyordu. Tebliğ, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.