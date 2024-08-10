Protokol üyeleri Çorum Belediyesi tarafından yaptırılan Bedesten ve Yer Altı Otoparkı projesinde incelemede bulundu.

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Recep Tayyip Erdoğan Caddesinde inşa edilen ve yapımında sona yaklaşılan Bedesten ve Yer Altı Otoparkı inşaatını gezdi.

Misafirleri ile inşaatta inceleme yapan Başkan Aşgın, projenin son durumu hakkında bilgi verdi.