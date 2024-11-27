Zafer Partisi İl Kongresi Mahmut Akaydın İş Merkezinde bulunan parti binasında gerçekleştirildi. Kongrede il başkanlığına yeniden Bedii Onan seçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrenin divan başkanlığını Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Uğur Demirer yaparken, üyeliklere ise Mustafa Duman ile Tuncay Gümüş seçildi.

Tek liste halinde gidilen seçimde mevcut İl Başkanı Bedii Onan yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Bedii Onan, Zafer Partisi'nin Türk Milliyetçiliği fikrini benimseyen, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş ilkelerine bağlı, Atatürk ile barışık herkesi kucaklayan milli bir parti olduğunu söyledi.

Türk milliyetçilerinin adresinin Zafer Partisi olduğunu ifade eden Bedii Onan, ülkenin ciddi ekonomik sorunlar ile karşı karşıya olduğunu ve bu sıkıntılı durumdan çıkabilmesi için Zafer Partisinin samimi programları ve insan kaynaklarının var olduğunu kaydetti.

Bedii Onan’ın yönetimi şu isimlerden oluştu: “Saim Balcı, İlhan Çatal, Uğur Can Celep, Semih Şahin, Cenk Alp Gökşen, Samed Damar, Aziz Atmaca, Salih Toz, İsmail Semih Çiftçi, Fatih Kaygısız, İsmail Emniyet, Poyraz Duman, İsmail Topcu, Oğuz Alperen Çağlar, Gürkan Can Zeren, Ahmet Yıldırım, Mehmet Arslan, Uğur Zeytin, Şevket Batuhan Eke, Kamer Duman, Kadir Aytaş, Ertan Kopar, Yüksel Çakmak, Fatih Işık.”

Üst kurul delegeleri ise Bedii Onan, Saim Balcı, Murat Çakmak, İlhan Çatal ve Mehmet Sıcak’tan oluştu.