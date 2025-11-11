Çorum Belediyesi toplu ulaşımda kullandığı otobüs filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay 5 yeni otobüs alan Belediye toplu ulaşım filosuna 30 yeni otobüs daha kazandıracak.

Otobüslerin alım ihalesi 1 Aralık Pazartesi günü saat 10.00’da Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde yapılacak.

Belediye ihale kapsamında 25 adet 12 m otobüs, 4 adet 8,5 m otobüs, 1 adette 18 m otobüs alımı yapacak.

Otobüslerin tamamı sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren 10 takvim günü içerisinde belediyeye teslim edilecek.