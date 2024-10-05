Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın başkanlığında toplanan Belediye Meclisi’nde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı'na yetki verilmesini içeren gündem maddesi görüşüldü.

Söz konusu gündem maddesi kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerindeki eski Kız İHL arsası ve otopark olarak kullanılan bahçenin bulunduğu bölgedeki 5.200 m2'lik 4 ayrı parselin satışı ve buradan elde edilecek kaynağın afet riski altındaki alanlar ile kentsel dönüşüm projelerine kullanılması Meclis'in onayına sunuldu. Gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.