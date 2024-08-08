Çorum Belediyesi Bilim Merkezi yapmak için harekete geçti. TÜBİTAK’ın da destekleyeceği Bilim Çorum Projesinin yılsonuna kadar hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Belediye Meclisinin dün yapılan ağustos ayı toplantısında Çorum Belediyesi ile TÜBİTAK arasında Bilim Çorum Projesi için işbirliği yapılması teklifi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddesi hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Orta ölçekli bir bilim merkezi projesi geliştirdik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından hibede alacağız. Projenin hayata geçirileceği mekanla ilgili alt yapı çalışmalarımızı başlattık. Turgut Özal İş Merkezinin en üst katını bu işe tahsis ettik. Buraya çeşitli atölyeler olacak. Yılsonuna kadar da burayı açmak istiyoruz. TÜBİTAK’la da bu konuda bir sözleşme yapmamız gerekiyor” dedi.