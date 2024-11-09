Çorum Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzeri eski kız İmam Hatip Okulu bölgesindeki 5 parseli toplam 73 milyon lira muhammen bedelle ihale usulü satışa çıkardı.

ESKİ KIZ İHL ALANINDAKİ PARSELLER

Eski Kız İHL alanındaki toplam 5 parsel, 3 parsel ayrı, 2 parsel ayrı olmak üzere 13 Kasım 2024 Çarşamba günü toplam 73 milyon lira muhammen bedelle ihale usulü satışa çıkacak.

KURUÇAY’DA 10 ARSA SATILACAK

Bu arada Çorum Belediyesi kendi mülkiyetinde bulunan Kuruçay Silmkent bölgesinde de 10 ayrı arsayı ise 15 Kasım 2024 tarihinde 2 milyon 775 bin lira ile 3 milyon 640 bin lira arasında değişen fiyatlarla ihale usulü satışa çıkardı. Arsa bedellerinin %50'si peşin, kalanı 8 taksitle alınacak.