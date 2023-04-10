Gelecek Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2022 yılında Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleştirdiği mitinge 1,5 milyon lira harcanmasını eleştirdi.

Çorum Belediyesi’nin 768 milyon lira borcu olduğunu iddia eden Muhammed Taha Derin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting masrafının yerel kaynaklardan karşılanmasını doğru bulmadıklarını, tüyü bitmemiş yetimin hakkı bulunan belediye bütçesinin bu şekilde har vurulup harman savrulmasına bir Çorumlu vatandaş olarak gönlünün razı olmadığını belirterek, "Sizin aşkla çalışma anlayışınız bu mu?" diye sordu.

Vatandaşların artan gıda fiyatlarından dolayı enflasyona ezildiği ve kuru soğana muhtaç hale geldiği bir dönemde Çorum Belediyesi'nin bütçesini daha çok sosyal yardımlara ayırması gerektiğini vurgulayan Derin, belediyenin arsa satarak mitinglere para harcamasının etik olmadığını söyledi.

‘İTİBARDAN TASARRUF OLMAZ ANLAYIŞINDAN KURTULMALIYIZ’

“Belediyenin bugüne kadar yüzlerce arsa satmasına rağmen hala 768 milyon lira borcu olmasının ise manidar” diyen Derin, ‘itibardan tasarruf olmaz’ anlayışından biran önce kurtulmak gerektiğini kaydetti.

Ülkenin de bu anlayıştan dolayı ekonomik krize girdiğini belirten Muhammed Taha Derin, yöneticilerin iş bilmezliği ve savurganlığının cezasını ise ülke insanları olarak kendilerinin çektiğini ifade etti.

Millet İttifakı iktidarında gereksiz devlet harcamalarından kaçınılacağını ve tasarrufa yönelik adımların atılacağını aktaran Derin, vatandaşları da kuru soğana muhtaç etmeyeceklerini sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)