Çorum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün oluşturduğu “Gönül Elçileri” ekibi halkın belediyeden taleplerini dinlediği, her gün şehrin farklı bir noktasındaki başvuru merkezinde çalışmalarını sürdürdüğün bildirildi.

Çorum Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre; ‘Gönül Belediyeciliği’ anlayışı kapsamında yeni bir uygulama başlatıldı.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün gönül elçileri ekibinin, mahalle mahalle, sokak sokak gezip vatandaşlarla birebir görüştüğü ifade edildi.

Yeni çalışmaya göre; gönül elçileri, her hafta ayrı bir mahalle, her gün farklı bir başvuru merkezinde vatandaşların talep ve önerilerini alıyor. Geçen hafta Gülabibey Mahallesi’nde başlatılan çalışmalar bu hafta Bahçelievler Mahallesi’nde devam etti. Gönül Elçileri ekibi, önümüzdeki hafta da Buharaevler Mahallesi’nde olacak.

Anket çalışması sonunda rapor oluşturulacak, mahalle sakinlerinin belediyeden talepleri ilgili birimlere iletilecek. Talepler doğrultusunda gerekli planlamalar yapılarak, sorunların çözümü için saha çalışmaları başlatılacak.