Çorum Belediyesi Gençlik Merkezleri’nde kış dönemi kurs kayıtları 23 Eylül Pazartesi günü başlıyor.

Gençlik merkezlerinde açtığı kurslarla öğrencilerin kişisel gelişimine ve eğitimlerine katkı sunmaya devam eden Çorum Belediyesi, yeni dönemde de yaklaşık 30 branşta kurs açacak.

Akademik, sosyal ve müzik derslerinin verileceği kurslara 23 Eylül Pazartesi gününden itibaren başvurular alınmaya başlanacak. Başvurular, Çorum Belediyesi Gençlik Merkezlerinden ve https://basvuru.corum.bel.tr/ web adresinden yapılabilecek.