Çorum Belediyesi personel alımlarını adil ve şeffaf bir ortamda gerçekleştirecek.

Beden işçisi, kamyon şoförü, özel güvenlik ve kasiyer alanında, personel alım ilanına başvuruda bulunan kişiler arasında canlı yayınla noter huzurunda kura çekimi yapılacak.

ÇOKİŞ internet sitesi üzerinden yapılan başvurularda 90 beden işçisi için 3.556 kişi, 15 kamyon şoförü için 466 kişi, 12 özel güvenlik için 1.557 kişi, 2 Halk-Et kasiyeri ilanı için de 323 kişi müracaatta bulundu.

Başvuranlar arasından mülakata çağrılacak isimler noter tarafından çekilecek kura ile belirlenecek.

Çorum Web TV'den Canlı Yayınlanacak

Kura çekimi 31 Temmuz Çarşamba Günü saat 10.00’da Buhara Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda yapılacak. Kura çekilişi Çorum Web TV Facebook ve Youtube sayfalarından canlı olarak yayınlanacak.