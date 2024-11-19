Çorum Belediyesi, Kösedağı Role İstasyonu çalışmalarında sona yaklaştı.

Telsiz ve radyo verici istasyonları ile sinyal kalitesi ve iletişim gücü artmış olacak.

Çorum Belediyesi tarafından Kösedağı’ndaki yürütülen çalışmalar kapsamında, 30 metre ve 15 metre yüksekliğinde iki ayrı anten kulesi inşa ediliyor. Bu kuleler, telsiz ve radyo yayınlarının daha geniş bir alana ulaşmasını sağlayacak.

Ayrıca, bu anten kulelerinin yanında 16 odalı ve 10 odalı olmak üzere iki adet kontrol binası yapılıyor.

Bu binalar, kulelerin operasyonel süreçlerini takip etmek ve teknik ekiplerin çalışmalarını yürütmek için kullanılacak.

VALİ ÇALGAN VE BAŞKAN AŞGIN İNCELEME YAPTI

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vali Ali Çalgan ile birlikte Kösedağı role istasyonu çalışmalarını inceledi.

Çorum Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından yürütülen proje ile şehrin iletişim altyapısının modernize edileceğini söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Kösedağı’nda kurduğumuz telsiz ve radyo verici istasyonları, afet ve acil durumlarda, olağanüstü hallerde iletişim sorununu ortadan kaldıracak. Aynı zamanda, yerel radyo kuruluşlarının daha geniş bölgeye ulaşmalarına ve kamu güvenlik birimlerinin kesintisiz iletişim kurabilmesine olanak sağlayacak” dedi.

ARTVİN’DEN ANKARA’YA KADAR KESİNTİSİZ İLETİŞİM

Kösedağı’ndaki istasyonun Artvin’den Ankara’ya kadar devam eden APRS sistemine de köprü olacağını kaydeden Başkan Aşgın, “Afet ve acil durumlarda sadece Çorum’un değil Karadeniz’den Ankara’ya kadar tüm bölgenin kesintisiz iletişimi sağlanmış olacak” dedi.

Kösedağı role istasyonunu 112, AFAD, Emniyet Müdürlüğü, Belediyenin İtfaiye ve Zabıta birimleri, kamu kurumları, amatör telsizciler ve radyo yayıncılarının kullanabileceğini belirten Başkan Aşgın, “Kuracağımız sistemle ayrıca güç kaynaklarımız sayesinde elektrik kesintisi yaşansa bile bir hafta boyunca iletişim kesintisiz devam edebilecek. Bu sayede olası afet durumlarında telsiz iletişiminde aksaklık yaşanmamış olacak” ifadelerini kullandı.

