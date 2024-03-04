Saadet Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Faruk Cıdık, 31 Mart 2024 yerel seçimleri kapsamında şehir halkı ile buluşmaya devam ediyor.

SP Adayı Cıdık, hafta sonu Cemilbey Caddesi, Hasanpaşa ve Gülabibey Mahallesi civarında faaliyet gösteren çok sayıda esnafı ziyaret ederek, seçimlerde destek istedi.

Yaptığı esnaf ziyaretlerinde ve sokaktaki yurttaşlarla temasında, belediye kaynaklarını en titiz şekilde koruyup kollayacaklarının altını çizen Cıdık, "Millî Görüş anlayışında belediye malı, yetim hakkı kadar kutsaldır. Belediyenin malı olan tek bir kâğıttan tek bir kaleme kadar her şeyi, milletimizin emeği ve alın teri olarak görüp, bu hassasiyet doğrultusunda koruyacak ve kullanacağız. Lüks ve şatafat için yapılan her türlü harcamanın önüne geçerek, Belediye imkânlarını tümüyle ve doğrudan vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Yolsuzluk ve savurganlığa asla geçit vermeyeceğiz. Bu konuda toleransımız kesinlikle olmayacak." diye konuştu.

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KADIN KOLLARI DA BOŞ DURMUYOR

‘Ülkemizin iktisadi hayatının vazgeçilmez bir kurumu olduk’ ‘Ülkemizin iktisadi hayatının vazgeçilmez bir kurumu olduk’

Öte yandan Saadet Partisi İl Kadın Kolları üyeleri de sahaya inerek, seçim çalışmalarına hız verdiler.

Hafta sonu boyunca Gazi Caddesi'nde stant açan Saadetli Kadınlar; vatandaşlara seçim broşürü dağıtarak, çocuklara balon hediye ettiler.

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Editör: Çorum Hakimiyet