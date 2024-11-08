Çorum Belediye Meclisinin Kasım ayı toplantısı bugün yapılacak.

Meclis toplantı salonunda saat 14.30’da başlayacak olan toplantıda görüşülecek gündem maddeleri şunlar:

“Belediye Encümeni ve Belediye Başkanına yetki verilmesi, 2025 yılı Performans Programı, 2025 yılı ve izleyen 2 yılın bütçesi, 3 adet imar planı değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna havalesi, Ayarık Mahallesi 2386 ada 11 nolu parsele yönelik imar planı değişikliği teklifi, Çomar mevkii 1137 ada 4 nolu parsele yönelik imar planı değişikliği teklifi, Bahçelievler Mah. Bahar Cad.(bir kısmı), Tepecik Mah. Ata 1.Cad. ve Ulukavak Mah. Özgürevler 1.Caddeye yönelik imar planı değişikliği teklifi,

Karaca Köyü sınırları içerisinde bulunan 161, 162, 163, 164, 165, 166 ve 4211 nolu adalara yönelik imar planı değişikliği teklifi, Ulukavak Mahallesi 5130 ada 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 nolu parsellere yönelik imar planı değişikliği teklifi.”