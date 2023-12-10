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Eskişehir'de akşam saatlerinde meydana gelen kazada; kar yağışı ve tipinin etkisini gösterdiği yolda Özgür Metin Y. idaresindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak kendi etrafında dönmeye başladı.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Savrulan halk otobüsü, karşı şeritten gelen Aykut B. idaresindeki karavana ve Hüseyin Ş. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait başka bir halk otobüsüne çarptı. Kazada 3 araç da kullanılmaz hale gelirken, Eskişehir-Afyonkarahisar yolu kısmi olarak trafiğe kapandı.

CAN PAZARI YAŞANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 14 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Otobüslerde az yolcu olması büyük bir faciayı önlerken, adeta can pazarı yaşandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan, otobüs sürücüsü Özgür Metin Y.'nin ve aynı otobüste yolcu olarak bulunan Veli A.'nın durumlarının kritik olduğu öğrenildi.