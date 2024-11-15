Çorum Belediyesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle Hitit Üniversitesi iş birliği ile personele “Diyabet ve KOAH Farkındalık” seminerinin yanı sıra kan şekeri taraması gerçekleştirdi.

Çorum Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen seminere Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü’nün yanı sıra belediye personelleri katıldı. Diyabet hastalığının anlatıldığı eğitimde MEHAM üyesi Doç.Dr. Gülay Yılmazel tarafından Tip1 ve Tip 2 diyabette tıbbi beslenme tedavisi, diyabetin sebep olduğu sağlık sorunları ve diyabetten korunmak için dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

Yılmazel, diyabetin, pankreastan salgılanan insülin hormonunun az veya etkisiz olmasından kaynaklanarak tüketilen yiyeceklerdeki glukozun hücre içerisine giremeyip kanda birikmesiyle açıklanabilen kronik bir hastalık olduğunu ifade etti. Diyabet hastalığının belirtilerinden bahseden Doç. Dr. Gülay Yılmazel, belirtilerin başlaması ile birlikte mutlaka hastaneye başvurulması gerektiğinin altını çizdi.

Seminer sonunda katılımcıların tansiyon ve kan şekeri ölçümleri gerçekleştirildi.