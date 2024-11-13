Çorum Belediyesi personelin iş sağlığı ve güvenliği ile yüksekte çalışma konularında bilgilendirilmesi amacıyla hizmet içi eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Çorum Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitime Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personel katıldı. İş yerinde bulunan tesisat, teçhizat ve makinelerin işletme metotlarının gerekli iş emniyetini temin etmek, işçilerin sağlık ve güvenlik içinde çalışmalarını sağlamak, insan gücünün çalışmada devamlılığını en yüksek seviyede tutmak, iş görememezlikten doğacak kayıpları önlemek amacıyla İş Güvenliği Uzmanı Yasin Emre Temur tarafından personellere yüksekte çalışma, iş sağlığı ve güvenliği konusunda dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı. Ağırlık taşınması sırasında beden sağlığının korunması konusunda da bilgiler paylaşıldı. Öte yandan personellerin çalışma esnasında almaları gereken tedbirler uygulamalı olarak gösterildi.