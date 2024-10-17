Köklü bir tarihi olması kültürel turizm açısından Çorum’u önemli kılıyor ama Çorum turizmde istediğini alamayan iller arasında.

Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Çorum Belediyesi’nin turizm konusunda Çorum’u tanıtma noktasında yaptığı çaba ve gayretler maalesef yetersiz kalıyor.

Sarı Tofaşıyla Türkiye’yi dolaşan ünlü Alman youtuber Franziska Niehus Çorum’a geldi ve belediye ile kültür turizm müdürlüğünün yıllardır yapmak istediği tanıtımı 1 günde yaptı.

Milyonlarca takipçisi olan ünlü youtuber Çorum gezisini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Çorum’un tarihi ve kültürel yerlerini gezen, yöresel lezzetlerinden tadan Franza’nın Çorum videosunu milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Çorum’a hayran kalan ünlü youtuber, Çorum’un doğal güzelliklerini ve yöresel lezzetlerinden övgü ile bahsetti.

Doğa tutkunlarına, termal kaynaklarda tedavi veya dinlenme ihtiyacında olanlara ve dini mekanlarda ibadet etmek isteyenlere cevap verebilecek turizm çekiciliklerine sahip olan ilimiz ne yazık ki turizm konusunda istediği noktaya bir türlü gelemiyor.

Araştırmalara göre Çorum’u daha çok tarih ve arkeolojiye ilgi duyan yüksek eğitim görmüş kişilerin tercih ettiği transit geçenlerin ya da günübirlikçi çoğunluğu oluşturuyor. Hitit uygarlığına ait kalıntıların çok fazla ziyaretçi çekiyor ama turizm hizmet arzının yetersiz kalıyor.

Turistlerin genel olarak Çorum'u tercih etme nedenlerinden, gezdikleri çekiciliklerden, katıldıkları etkinliklerden ve konaklama hizmetlerinden oldukça memnun kaldıklarını belirtmeleri, turizmin geliştirilmesi açısından umut verici olarak değerlendiriliyor.