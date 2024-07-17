Çorum Belediyesi aşure geleneğini bu yıl da sürdürdü.

Muharrem Ayı nedeniyle şehrin farklı yerlerinde vatandaşlara aşure ikram edildi.

Bolluğun, bereketin ve paylaşmanın simgesi olan Muharrem ayında Çorum Belediyesi de aşure ikramında bulundu.

Saat Kulesi önünde kurulan stantta aşure dağıtımına katılan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Muharrem Ayı'nın Müslümanlar için rahmet ve bereket ayı olduğunu ifade etti. İslam âleminin aşure gününü tebrik eden Başkan Aşgın “Muharrem ayının tüm insanlığa huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun.” dedi.