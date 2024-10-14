Çorum Belediyesi’nin çocuklara yönelik düzenlediği kışlık yiyecek hazırlama etkinliği büyük ilgi gördü.

Workshop etkinliğinde çocuklar anneleriyle birlikte eğlenceli vakit geçirdi.

Çorumlu Obası'nda gerçekleşen etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Erdem, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın eşi Feyza Aşgın, çocuklar ve aileleri katıldı. Katılımcılar, kışlık turşu kurma ve sebze kurutma başta olmak üzere geleneksel yöntemlerle kış hazırlıklarının nasıl yapıldığını öğrendi.

Etkinlikler kapsamında ayrıca haşhaş dövme, el değirmeninde buğday öğütme ve yanıç yapma gibi etkinliklerle hem eğlendi hem de öğrendi. Feyza Aşgın da etkinlik boyunca çocuklarla ve aileleriyle yakından ilgilendi. Etkinlik, çocuklara yönelik çeşitli aktivitelerle son buldu.