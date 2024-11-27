Çorum Belediyesi, soğuk kış günlerinde vatandaşların içini ısıtmaya devam ediyor.
Çorum Belediyesi, Mobil İkram Aracıyla soğuk kış günlerinde vatandaşların içini ısıtıyor.
Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yola çıkacak olan ve terminalde bekleyen vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuldu.
Mobil İkram Aracı Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’nde de vatandaşlara ulaşarak sıcak çorba dağıtımına devam etti.
Vatandaşlar uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek Çorum Belediyesi’ne teşekkür etti.
Editör: Çorum Hakimiyet