Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum Belediyesi futbol hakemleri ve aileleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Hafta sonunda Kadeş Meydanındaki Çorum belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen kahvaltıya Belediye Başkan Yardımcısı ve Çorum Belediyespor Başkanı İsmail Yağbat, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Futbol İl Temsilcisi Engin ayan, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Çorum Şube Başkanı Ahmet Ecevit, İl Hakem Komitesi Başkanı Özcan Genel ve Kurul üyeleri ile futbol hakem, gözlemcileri aileleri ile birlikte katıldılar.

Kahvaltıda bir konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat futbol hakemliğinin çok zor olduğunu buna rağmen özveri ile görev yapan tüm hakemleri tebrik etti ve son yaşanan üzücü olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek tüm camiaya bir kez daha geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yağbat bu tür olayların ilimiz futbol sahalarında yaşanmamasının en büyük dilekleri olduğunu belirterek Belediye olarak tüm amatör camianın sorunları ile birlikte hakemlerinde yanlarında olduklarını belirterek tüm hakem ve gözlemcilere başarılar dileğinde bulund.

Hakem Derneği Başkanı Ahmet Ecevit te yaptığı konuşmada Çorum Belediyesine hakemlere verdikleri katkı ve destekten dolayı teşekkür etti ve hakem camisa olarak dimdik ayakta olduklarını futbolun tüm paydaşları ile daha ileriye götürmek için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini sözlerine ekledi.