Gazi Caddesi PTT Merkez Şubesi önündeki yaya geçidine konuşlandırılan sinyalizasyon tartışılırken, konuya ilişkin Çorum Belediyesi’nden açıklama geldi.

Şehir içi trafiğin rahatlatılması için çalışma yapıldığını belirten Çorum Belediyesi, yaptığı açıklamada, “Son olarak Gazi Caddesi’nde PTT önünde yer alan yaya geçidine araç ve yaya trafiğinin düzenlenmesi için sinyalizasyon ışıklarını yerleştiren Belediye, bu çalışmayla araç trafiğini daha da hızlandırmayı amaçlıyor. Bu amaçla bölgeye yerleştirilen deneme amaçlı sinyalizasyon sistemi ile trafik akışı ile ilgili veriler elde edildikten sonra nihai çalışmaya geçilecek.” ifadelerine yer verdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir de, Saat Kulesi civarında gerçekleştirecekleri çalışmayla araç trafiğini sürekli olarak kesintiye uğratan yaya geçişlerini disipline etmek istediklerini vurguladı. Zahir, “Yaptığımız çalışma ile araç trafiğinin daha hızlı akmasını ve yaya güvenliğini artırmayı planlıyoruz. Son iki gün içerisinde araç trafiğinin akışının hızlandığı ve birim zamanda geçen araç sayısını arttığı görülmüştür. Yayalarımızın sinyalizasyon sistemine uymaları trafiği daha akışkan hale getirecektir. Bölgedeki deneme çalışmalarımızla beklediğimiz etkiyi elde edersek şehrimize yakışır dekoratif ışıklar yerleştireceğiz. Yapılan geçici kasis ortadan kalkacak ve yaya geçidini de yenileyeceğiz.”dedi.

KALICI KASİS KONULMADI

Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, yaya geçidine konulduğu iddia edilen kasis konusuna da açıklık getirdi. Kalıcı bir kasis konmasının söz konusu olmadığını ifade eden Alper Zahir, “Yapılması düşünülen trafik düzenlemesi için geçici olarak konulan lambaya elektrik sağlamak için kablo çekildi. Kabloları korumak için geçici kasisler konuldu. Sistemin uygulanmasına karar verilirse kasis kaldırılacak ve kablolama sistemi yer altına alınacak. Bir süre trafik akışı test edilecek. Çıkan sonuca göre de kalıcı çalışmaları gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.