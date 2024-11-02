Çorum Belediyesi, Gazi Caddesi’nde faaliyet gösteren bir kuruyemişçi dükkânının bekediyeye ait iş hanının elektriğini kaçak olarak kullandığı yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı.

HABER İHBAR KABUL EDİLDİ

Çorum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Şehrimizde, Gazi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ve 2014-2018 yılları arasında Belediye meclis üyeliği yapan kişiye ait kuruyemişçinin belediyemize ait iş hanından kaçak elektrik kullandığı yönündeki haber ihbar kabul edilerek tarafımızca derhal gerekli soruşturma başlatılmıştır.

KAÇAK KULLANIM YENİ DEĞİL, 2 YIL ÖNCE OLDU

YEPAŞ ve YEDAŞ yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler neticesinde kaçak elektrik kullanım tespitinin yeni değil 2 yıl önce gerçekleştiği, kaçak elektriğin belediyemiz iş hanından değil şehir şebekesinden alındığı ve o dönemde kaçak elektrik kullanıma son verilerek söz konusu işyerine gerekli cezai işlemin uygulandığı öğrenildi.

BELEDİYE İŞHANI DEĞİL ŞEBEKEDEN KAÇAK KULLANIM

Görüşmelerimizden elde ettiğimiz bu bilgiye rağmen Çorum Belediyesi olarak kaçak elektrik kullanımının belediyemiz iş hanıyla ile ilgili olup olmadığı konusunda detaylı inceleme ve soruşturmamız titizlikle devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.