Çorum Belediyesi, Nakliyeciler Sitesi ve Kamyon Garajı ile ilgili çıkan haberler üzerine bir açıklama yaptı.

Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir tarafından yapılan açıklamada, kamyon ve tırların park edebileceği alanların İl Trafik Komisyonu tarafından belirlendiği ve belediyenin bu konuda zarara uğradığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Garaj için ilave personel alımı yapılmadığı ve mevcut personelin verimli bir şekilde çalıştığını ifade eden Zahir, “Bu tür spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. 11 Ocak 2024 tarihinden itibaren belediyemiz tarafından işletilen Nakliyeciler Sitesi ve Kamyon Garajı, gerekli iyileştirme çalışmaları yapılarak daha kullanışlı hale getirildi. Yakın tarihte Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın, nakliyeci ve kamyoncu esnafı ile burada bir araya gelerek sorunlarını dinleyip taleplerini sordu. Esnafımızın memnuniyeti çalışmalarımızın neticesinde artarak devam ediyor. Ayrıca herhangi bir şekilde de belediyenin zarar ettiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.” dedi.

"Temizlik ve Düzen Memnuniyeti"

Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir yaptığı açıklamada, hem nakliyecilerin hem de kamyon şoförlerinin garajın temizlik, tertip ve düzeninden memnun oldukları belirtti. Çorum Belediyesi olarak her zaman yapıcı bir yaklaşım benimsediklerini vurgulayan Alper Zahir, “Tüm esnaf gruplarının sorunlarını dinlemeye ve ortak akılla çözümler üretmeye hazırız. Ayrıca, Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün, halkın mutluluğu ve esenliği ile nakliyeci ve şoför esnafının sorunlarının çözülmesi için her zaman hazır olduğunu vurguladı.

"Sorunun Çözümü İstişare ve Diyalogla Sağlanmalıdır"

Alper Zahir, Çorum Belediyesi olarak, sorunların çözümünün yanlı haberlerle algı oluşturmaktan değil, bir masanın etrafında toplanarak ve istişare ederek sağlanabileceğini belirtti.

Haberde bahsi geçen cezalarla da ilgili de bilgi veren Alper Zahir, “Gerek belediyemize gerekse valiliğimize bizzat veya CİMER üzerinden de birçok şikâyet geldi. Kamyonların ve TIR’ların nereye park edeceği usul ve esasları kanunlarla belirlenmiş olup, il trafik komisyonunun kanunlar çerçevesinde yasakladığı yerlere park eden araçlara İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü tarafından işlem yapılmıştır.” şeklinde konuştu.