Çorum Belediyesi, Sosyal Destek Kart yardımından faydalanan ailelerin okula giden çocukları için 1.000'er lira kırtasiye yardımında bulunacak.

Sosyal belediyecilik çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Çorum Belediyesi, öğrencilerin kırtasiye ihtiyacını karşılayacak.

Sosyal Destek Kart’tan faydalanan ailelerin kırtasiye masrafları için 1.000’er lira ödeme yapılacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin her birine yapılacak ödemeler sosyal destek kartlarına aktarılacak.

Kırtasiye desteği için şu ana kadar 25 işyeri ile anlaşma sağlanırken, ödemeler bu hafta sosyal destek kartlarına aktarılmış olacak. Kırtasiye yardımlarından yararlanan aileler, Sosyal Destek Kartlarına yüklenecek olan 1.000’er lira ile anlaşmalı işyerlerinde alışveriş yaparak çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını giderebilecekler.

Yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Sosyal Destek Kartlarımız sayesinde hem yerel esnafımıza hem de dar gelirli ailelerimize destek olmaya devam ediyoruz. Bu destekle, öğrencilerimizin eğitim hayatında katkıda bulunmayı ve ekonomik zorluk yaşayan ailelerimize yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Eğitim her şeyin başıdır ve bu noktada çocuklarımıza en iyi şekilde destek olmak bizim önceliğimizdir. Bu vesileyle, yeni eğitim yılının tüm öğrencilerimize ve eğitim camiasına hayırlı olmasını dilerim” dedi.