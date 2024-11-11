Çorum Belediyesi, sonbaharın eşsiz renklerini ve şehrin doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla “Sonbaharda Çorum” adlı kısa video yarışması düzenliyor.

Yarışma, Çorum’un benzersiz manzaralarını öne çıkararak, şehrin tanıtımına katkı sağlamayı hedefliyor.

Çorum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından Reels video yarışması düzenliyor.

“Sonbaharda Çorum” isimli yarışmaya her katılımcı 3 video ile katılabilecek. Karışmada, birinciye 15 bin TL, ikinciye 10 bin TL, üçüncüye 7 bin 500 TL, mansiyon eserine ise 5 bin TL para ödülü verilecek. Yarışmaya başvuruda bulanacakların, eserlerini isim, soy isim ve videonun ismiyle birlikte [email protected] adresine gönderebilecekler.

Çorum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “Çorum’un doğal güzelliklerini ve sonbaharın eşsiz renklerini yansıtan kısa videolarla, kentin bu mevsimdeki güzelliklerini ön plana çıkararak şehrin tanıtımına katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Katılımcılar, Çorum’un sonbahar temalı görüntüleriyle bu güzelliklerin keşfetmesine katkı sağlayacaklardır. Yarışmaya gönderilecek videoların 2024 yılı içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir. Önceki yıllarda çekilmiş videolar veya daha önceden yayınlanmış videolarla katılım sağlamak kural ihlali sayılacaktır. Videolar tek parça ve maksimum süresi 60 saniye olması gerekmektedir. Videolar üzerinde ve içeriğinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır. Yarışmaya son başvuru tarihi 20 Kasım olarak belirlenmiştir. 21 Kasım tarihinde seçici kurul tarafından ödüle layık görülen eserler 25 Kasım tarihinde açıklanacak ve dereceye girenlere ödülleri 30 Kasım’da düzenlenecek törenle verilecektir ” ifadelerine ter verildi. Yarışma şartnamesi, örnek video ve detaylı bilgilere https://u.corum.bel.tr/video adresinden ulaşım sağlanabilmektedir.