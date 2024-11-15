Çorum Belediyesi, Ulukavak Sağlık Ocağı ile ilgili Yapı Kullanma İzin Belgesinin belediye tarafından geciktirildiği iddialarına cevap verdi.

Açıklamada, başvuru evraklarının 13 Kasım tarihinde tamamlanarak belediyeye teslim edildiği, belediyenin aynı gün içerisinde Yapı Kullanma İzin Belgesini düzenlediği ve imzalanmak üzere ilgili kuruma ilettiği bildirildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, yerel basında yer alan; İnşaatı yeni tamamlanan “Ulukavak Sağlık Ocağı oturma ruhsatının Çorum Belediyesi tarafından geciktirildiği” iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AYNI GÜN BELGE TESLİM EDİLDİ

Yapı Kullanma İzin Belgesi (Oturma Ruhsatı) için gerekli belgelerin tamamlanarak belediyeye teslim edilme tarihinin 13 Kasım 2024 olduğunu belirten Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, “Biz aynı gün içerisinde gerekli belgeyi imzalanmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim ettik. Yüklenici firma, proje müellifi, fenni mesuller ve ilgili kurumun imzasının ardından süreç tamamlanmış olacaktır. Dolayısıyla belediyede bir aksama veya gecikme kesinlikle söz konusu değildir. Ayrıca, söz konusu sağlık ocağının tüm yapım sürecinde Belediyemizce her türlü kolaylık sağlanmış ve halkımızın menfaatleri gözetilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.” dedi.